Fizyoterapistler Birliği: Kadına yönelik eşitsizliğin karşısındayız

Fizyoterapistler Birliği, her alanda kadına yönelik eşitsizliğin karşısında olduğunu belirtti.

Birlikten yapılan açıklamada, toplumda dezavantajlı sayılan kadınlar, çocuklar, engelli bireyler, LGBTİ+ vb, kısacası ataerkil sistemin dışında kalan her birey için her türlü eşitlik mücadelesine dayanışma ifade edildi.

Kadınların ülkede toplumsal hayatta eşit katılım, görünürlük ve özgürlük taleplerinin devam ettiğini belirten Birlik, “Bunun yanı sıra kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele için inisiyatif almak çok önemlidir. Sadece fiziksel şiddet görünür olup toplumun gündemine girebilirken hayatın her anında kendini hissettiren kadına yönelik psikolojik şiddet görmezden gelinmekte ve normalleştirilmektedir” dedi.

Yaşamın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin erkekleri de özgürleştireceği kanaatinde olduklarını dile getiren Birlik şöyle devam etti;

“Fizyoterapistler olarak fiziksel rehabilitasyonun her aşamasında üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu belirtirken ataerkil yapı ile mücadeleye hem meslek hem yaşam pratiğimizde devam edeceğiz. Yaşasın 8 Mart! Vardık, Varız, Var olacağız!”

08/03/2020 13:04