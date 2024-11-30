Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği, 120 beden eğitimi ve sınıf öğretmenine omurga sağlığı eğitimi verdi.

Dernekten verilen bilgiye göre, eğitimler Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, çocuklara yönelik omurga sağlığı eğitimi hedefleyen StandUp Right/Dik Durmak İyidir Projesi kapsamında verildi.

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği'nin yürüttüğü proje çerçevesinde omurga sağlığı konusunda farkındalık yaratabilecek en önemli paydaşlardan sınıf ve beden eğitimi öğretmenlerine yönelik eğitimler tamamlandı. Projenin son oturumunda okullarda çocukların omurga sağlığı için ergonominin önemi ve yapılması gerekenler aktarıldı.

Proje kapsamında, beden eğitimi dersi müfredatına kaynak olacak kitap da basılacak.

Projeyle ilgili bilgilere, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği’nin Facebook, Cyprus Physio’nun Instagram hesabı ve www.ktfb.org internet sitesinden erişilebilir.