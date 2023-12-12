Fizyoterapistler Derneği MS semineri düzenledi

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Eğitim Komisyonu meslek içi eğitim seminerlerinden sonuncusu “Multiple Skleroz (MS)’de Hekim ve Fizyoterapist Bakış Açısı” başlığıyla geçen cumartesi Gönyeli- Alayköy Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, multiple skleroz ve kognitif değişiklikler ile ilgili panel ve uygulama eğitiminin gerçekleştirildiği seminerde, nöroloji uzmanı ve CTP Milletvekili Uzm. Dr. Sıla Usar İncirli MS hastalarında kognitif değişiklikler konusunda interaktif bir sunum gerçekleştirdi. Dünya’da her 5 dakikada bir kişiye MS tanısı konduğunu belirten Dr. Usar İncirli bu popülasyonun yaklaşık 30 bininin pediatrik (çocuk) yaş grubunda olduğunun da altını çizdi. Hem fiziksel hem bilişsel fonksiyonu etkileyen MS’in 30 yılda geliştirilen tedavilerle dünyada ve ülkemizde yönetilebilen bir hastalık haline geldiğini belirtti.

Hastalıkların tedavisinde hasta merkezli multidisipliner bakış açısına vurgu yapan Uzm. Dr. Sıla Usar İncirli’nin ardından Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gözde İyigün, MS hastalarında görülen bilişsel değişiklikler ile ilgili fizyoterapist bakış açısı ile kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

İyigün iyi bir rehabilitasyon için değerlendirmenin çok değerli olduğunu bu sebeple gerçekleştirilen bu ilk eğitimde, MS hastalarında kullanılan bilişsel değerlendirme yöntemleri ve ölçekleri ile ilgili fizyoterapistlere ve fizyoterapi son sınıf öğrencilerine uygulamalı değerlendirme yöntemlerine yoğunlaşan bir eğitim verdi.

Kıbrıs Türk MS derneğinin de katılım gösterdiği etkinlik öğrenci ve meslektaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

“Meslek İçi Eğitim” seminerlerinin devam edeceğini belirten KT Fizyoterapistler Derneği Eğitim Sorumlusu Batuhan Dericioğlu, ilerleyen günlerde de Halk için fizyoterapi Eğitim Serileri’ni de başlatacaklarının belirtti.

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