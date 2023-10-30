Fizyoterapistler, İskele bölgesindeki ilkokullarda “Koruyucu Omurga Sağlığı” eğitimlerini tamamladı

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği tarafından yürütülen ve Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Avrupa Birliği (AB) Yardım Programı kapsamında AB tarafından finanse edilen “StandUp Right/Dik Durmak İyidir” projesi kapsamında ilkokul çağındaki çocukların ve özel gelişen bireylerin omurga sağlığını korumak için düzenlenen “Temel Beden Farkındalığı Terapileri” ilk bölgesel eğitimi tamamlandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 11 Ekim’de Ziyamet İlkokulu’nda, 25 Ekim’de ise Şehit İlker Karter İlkokulu’ndaki eğitimlerde toplam 527 öğrenciye, “Koruyucu Omurga Sağlığı” seminerinin yanı sıra omurga sağlığını korumak için gün içinde yapabilecek egzersiz eğitimleri de verildi.

İlkokul çağındaki çocuklara yönelik eğitimlerde, özellikle 3., 4. ve 5. sınıf öğrencilerine koruyucu omurga sağlığı ile ilgili sunum yapılmasının ardından günlük hayatlarında da rahatlıkla yapabilecekleri egzersizler uzman fizyoterapistler tarafından anlatılarak, uygulamalı olarak yaptırıldı.

- Omurga sağlığı için okul çantalarını doğru taşıma önemli

Eğitimlerde, kemik gelişiminin en kilit yaşları olan 8-11 yaş grubu çocuklara omurga sağlıklarını korumak için okul çantalarını doğru taşımaları ve farklı durumlarda nasıl doğru duruşta/postürde durulması gerektiği aktarıldı. Ayrıca günlük yaşam aktivitelerinde doğru duruşun önemine vurgu yapılarak, egzersizler yapıldı.

Temel Beden Farkındalığı Terapisi Eğitmenleri ve Pediatrik Rehabilitasyon Uzm. Fzt. Burcu Tokgöz, Uzm. Fzt. Aytül Özdil, Uzm. Fzt. Emine Kütüküt, Uzm. Fzt. Mehmet Miçooğulları, Yrd. Doç. Dr. Melis Sahilli Bağkur ve Uzm. Fzt. Hüseyin Özkader’in verdiği eğitimlerde, okul yöneticileri, beden eğitimi ve sınıf öğretmenleri de yer aldı.

Proje Koordinatörü Münevver Özakalın, ilerleyen günlerde 5 bölgede toplam 10 ilkokulda daha verilecek eğitimlerle ilgili detaylar için [email protected] e-mail adresinden soru ve bilgi temin edilebileceğini bildirdi.