Fizyoterapistler, yasal zemin talebini yineledi

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği (KTFD), meslek yasasının ivedilikle sağlık komitesinde görüşmeye alınarak, fizyoterapistlerin yasal zemine kavuşması talebini yineledi.

KTFD Yönetim Kurulu tarafından “8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü” nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, derneğin, mezun olup adaya gelen ilk fizyoterapistlerin büyük emek ve uğraşlarıyla 1979 yılında kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, derneğin kuruluş amacının, fizyoterapistlerin bir çatı altında toplanması, etik değerler çerçevesinde mesleki uygulamanın sürdürülmesiyle yaygınlaştırılması, mesleğin toplumda ve yasal zeminde hak ettiği değere ulaştırılması olduğu kaydedildi.

Derneğin bugün 257 üye ve toplam 500 meslektaşı bulunduğu ifade edilen açıklamada, ülkede sağlık çarkının önemli bir halkasını oluşturan fizyoterapistlerin 2022 yılında mücadele ettiği ilkelerin aynı doğrultuda olduğu belirtildi.

-“Fizyoterapistler, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde büyük görev üstleniyor”

Açıklamada, fizyoterapistlerin, doğumsal veya sonradan edinilen kişilerin günlük yaşamında kısıtlılığa neden olan her türlü problemin tedavisinde rol alırken, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde de büyük görev üstlendikleri kaydedildi.

Açıklamada, tüm dünya gibi adayı da etkisi altına alan Covid-19 pandemisi önlemlerinin ilk alınmaya başladığı süreçte uçakla adaya gelen, karantina otellerinde kalan ve evlerinde izole olan tüm bireylerin sağlığının korunması için gönüllü fizyoterapistlerin evlerinden günlük canlı yayınlarla koruyucu egzersiz programları ile görevlerine devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, “Sağlığın korunmasında ve tedavi kapsamında fizyoterapistlerin mesleki uygulama alanlarına giren birçok uygulamanın ehil olmayan farklı meslek grupları tarafından uygulanmaya çalışılması hem fizyoterapistlerin mesleki uygulama alanlarında haksız ve yanlış kişilerin çoğalmasına, hem de toplum sağlığının ciddi tehlike altında kalmasına zemin hazırlamaktadır” uyarısında bulunuldu.

Ülkenin eğitim adası olarak nitelendirildiğine dikkat çekilen açıklamada, mezun olan genç fizyoterapistlerin istihdamlarının artırılması ve bireylerin fizyoterapistlere ulaşım imkanlarının artırılarak, kamu kurumlarında çalışan fizyoterapistlerin yüklerinin hafifletilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, yıllarca görüşülen ve geçmiş sağlık bakanları ile hükümet yetkilileri tarafından öncelik konusu olduğu bildirilen meslek yasasının, ivedilikle sağlık komitesinde görüşmeye alınarak, fizyoterapistlerin yasal zemine kavuşmasının en önemli istek ve mücadele ilkesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, taleplerinin, gerekli yasal zemine ulaşıncaya kadar mücadeleden vazgeçilmeyeceği belirtildi.

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08/09/2022 10:25