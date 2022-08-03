Flamengo tur kapısını araladı

2022 Libertadores Kupası çeyrek final ilk maçında Flamengo, Corinthians'ı 2-0 mağlup etti.

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03/08/2022

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Flamengo tur kapısını araladı

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 63'üncüsü düzenlenen ve kıtanın "Şampiyonlar Ligi" özelliği taşıyan turnuvada, iki Brezilya temsilcisi Sao Paulo kentindeki Neo Quimica Arena'da karşı karşıya geldi.

Konuk ekip, 37. dakikada Giorgian De Arrascaeta, 51. dakikada ise Gabriel Barbosa'nın attığı gollerle rakibini 2-0 yendi ve tur için avantaj sağladı.

Bu maçın rövanşı, 10 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

03/08/2022 11:18
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TAGS: Flamengo, spor, futbol
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