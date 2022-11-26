Flamengo'da Vitor Pereira sesleri!

Son olarak Corinthians'ı çalıştıran Vitor Pereira'nın Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo ile görüştüğü iddia edildi.

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26/11/2022

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Flamengo'da Vitor Pereira sesleri!

Portekiz basınından Record'un haberine göre bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Vitor Pereira, Flamengo ile görüşmelerde bulunuyor.

Farklı liglerde 4 lig şampiyonluğu bulunan Vitor Pereira, geçen sezonun başında ikinci kez Fenerbahçe'nin başına getirildi ancak kötü gidişat nedeniyle devre arası gelmeden yollar ayrıldı.

Corintihans'ın başında 63 maça çıkan Vitor Pereira 1,63'lük puan ortalaması yakaldı.

57 yaşındaki teknik adam Corintihans'a Brezilya Kupası'nda final oynattı. Finali de penaltılar sonucu Flamengo'ya kaybetmişti.

26/11/2022 10:15
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TAGS: Vitor Pereira
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