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Flamingolar Gülseren Göleti'nde görsel bir şova imza attılar

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06/11/2018

Flamingolar Gülseren Göleti'nde görsel bir şova imza attılar

Son yıllarda Gülseren Göleti’ni mesken tutan göçmen kuşların başında muhteşem görünüşleriyle Flamingo kuşları yer alıyor.Bereketli gelen yağışlarla birlikte su seviyesinin iyice yükseldiği Gülseren Göleti, şu sıralar Flamingo kuşlarına ev sahipliği yapıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da göletin ilk konukları yine Flamingo Kuşları oldu. Göleti beyaz bir örtü gibi kaplayan flamingolar,Gazimağusalılara muhteşem bir görsel şölen sunuyor.

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TAGS: Flamingolar, Gülseren Göleti’
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