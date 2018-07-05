Flaş iddia: Dünya Kupası finali Cüneyt Çakır'ın...

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden Cüneyt Çakır, turnuvanın en başarılı hakemlerinden biri olarak gösteriliyor.

Öyle ki Çakır'ın finali yöneteceği bile konuşuluyor. 2018 Dünya Kupası'nda final heyecanı 15 Temmuz'da yaşanacak. Finale kalacak takımlar kadar bu dev mücadeleyi hangi hakemin yöneteceği de merak edilenler arasında... FIFA, Dünya Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek ve turnuvanın kalanında görev almayacak hakemleri açıkladı. Hürriyet'in haberine göre; Salvadorlu Aguilar, Fransız Turpin, Özbek Irmatov, Polonyalı Marciniak ve Alman Brych ülkesine döndü. Rusya'daki temsilcimiz Cüneyt Çakır, 2 grup maçında düdük çaldı. "Fas-İran" ve "Nijerya-Arjantin" maçlarını başarıyla yönetti. Hatta "Nijerya-Arjantin" maçındaki VAR kullanımı Dünya basınında geniş yer buldu. Kendinden emin ve soğukkanlı kalarak otoritesini koruduğu şeklinde yorumlar yapılarak geçer not aldı.

KARİYERİ "FİNAL" DİYOR

1976 doğumlu, 2006’da FIFA kokartı alan Çakır, 2010 yılında UEFA Elit Listesi’ne girdi. 2012 ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ile 2016 Olimpiyat Oyunları’nda görev aldı. Avrupa Ligi’nde 2 kere (09/10 & 13/14), Şampiyonlar Ligi’nde ise 1'i geçtiğimiz sezon olmak üzere 5 kere (11/12, 15/16 x2, 16/17 & 17/18) yarı finalde boy gösterdi.

Aynı sezon içinde, her iki yarı final eşleşmesini de yöneten ilk hakem oldu. (15/16) 2014 Dünya Kupası'nda "Brezilya-Meksika" ve "Cezayir-Rusya" grup maçlarını yönettikten sonra Son 16 ve çeyrek final maçlarını pas geçmiş, yarı finalde "Hollanda-Arjantin" eşleşmesinde düdük çalmıştı. Bu kupada da Son 16 ve çeyrek final maçlarını pas geçen Cüneyt Çakır'ın bir kez daha yarı final yönetmesine kesin gözüyle bakılıyor, hatta adı ciddi ciddi final için anılmaya başladı.