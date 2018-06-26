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Flaş! İsrail’den İran uçağına füzeli saldırı

İsrail'in, Şam Havalimanı'na inen bir İran kargo uçağını hedef alan füzelerine Suriye ordusu karşılık verdi.

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26/06/2018

Flaş! İsrail’den İran uçağına füzeli saldırı
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Sputnik’in haberine göre, İsrail Hava Kuvvetleri’nin, Şam Havalimanı’nda yük boşaltmakta olan bir İran kargo uçağına yönelik füze saldırısı, Suriye hava savunma sistemi füzeleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Suriye’de merkezli AMN Ajansı’nın haberinde de, İsrail saldırısının Suriye füzeleri tarafından püskürtüldüğü, Suriye füzelerinin Şam Havalimanı yakınlarında bir İsrail dronunu vurduğu belirtildi.

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TAGS: israil, füze
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