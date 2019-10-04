Flaşla çekilen fotoğraflarda gözler neden kırmızı çıkar?

Flaşla çekilen fotoğraflarda iki göz bebeği arasındaki renk farkının sebebi ne? Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca verdiği bilgilerle fotoğraflardaki kırmızı gözün hangi sağlık sorununa işaret ettiğini anlattı.

Halk arasında "Sağlıklı göz kırmızı çıkar" şeklinde bir ifade olduğunu belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Fatih Atmaca “Her iki göz de yavruağzı kırmızı arası bir renkse ve gözler arasında renk farklılığı çıkmadıysa, evet doğru. Gözümüzün içerisindeki en iç tabaka yavruağzı kırmızı renktedir. Fotoğraf çekimi esnasında mekanizma şu şekilde işliyor: makineden flaş patlıyor ve flaş gözün bütün tabakalarını geçip gözün en iç tabakasından yansıyıp geri dönüyor. Eğer ışın göze doğrudan girer ve tekrardan çıkarsa bu gözün katmanlarında bir problem yok demektir.

Zaten katarakt veya göz tümörü gibi sorunlar varsa fotoğraf makinesinin flaşından çıkan ışın, gözün tabakalarını geçip geri gelemeyecek ve farklılık oluşacaktır. O yüzden her iki gözde yavruağzı kırmızı arasında bir görüntü almak gözün kırıcı tabakalarında bir problem olmadığı konusunda fikir verebilir" dedi.

Dr. Atmaca, genellikle fotoğraflarda kırmızı renk çıkmasından ziyade endişeye düşüren şeyin her iki göz bebeği arasında asimetrik bir fark olması olduğunu belirterek durumu şöyle açıkladı: "Yani gözlerden bir tanesi kırmızı yavruağzı arası bir renkken diğeri sarı-gri veya normal renkte görünüyorsa bunun sebebi göz sağlığındaki bir problem olabilir. Fotoğraflarda görünen bu renk farklılıkları, özellikle çocukluklarda görülen göz içi tümörü (retinoblastom) veya kataraktı işaret ederken yetişkinlerde kataraktın ve retina yırtıklarının habercisi olabilir. Doğuştan katarakt hastalarında ise fotoğraf çekildiği zaman her iki göz bebeğinin içindeki ışık yansıması farklı olduğundan dolayı sorun fotoğrafa yansır."

Çoğu kişinin bunun normal olabileceğini düşündüğünü ya da fark etmeyebileceğini belirten Dr. Atmaca, “Fakat tekrarlayan fotoğraf çekimlerinde aynı sorun görülürse bunu dikkate almak gerekir. Aileler durumdan şüphelenip doktora gittiğinde çocuk göz bebeklerini büyüten bir damla yardımı ile muayene edilip göz tümörü veya katarakt olup olmadığı anlaşılabilir. Eğer göz tümörü varsa erken tespit hayat kurtarıcı olacaktır” dedi.

Çekilen fotoğraflarda var olan renk farkının önem arz ettiğini belirten Dr. Atmaca, konuşmasını şöyle noktaladı: “Özellikle karanlık bir ortamda flaşla fotoğraf çekildiği zaman, göz bebekleri arasında renk veya kontrast farkı varsa ve bu durum tekrarlanıyorsa 'Bir defa çektik, ışığın açısı mı etkiledi?', 'Acaba yansıma mı oldu?’ diye şüphelenebiliriz. Ancak farklı zamanlarda yapılan tüm fotoğraflarda iki göz bebeği arasında fark varsa kesinlikle göz doktoruna gitme konusunda itici bir güç olması lazım. Özellikle yetişkin insanlar gözünde bir problem olup olmadığını hekime ifade edebilir ve anlayabilir. Ama 6 aylık bir bebek şikâyetini söyleyemez ve şikâyetini söyleyecek yaşa geldiği zaman göz tümörü çoktan yer etmiş olabilir. Bu nedenle ailelerin bebeklerini ilk 3 ay içerisinde mutlaka göz doktoruna getirmesini öneriyoruz. Bunun dışında da ailenin fark edebileceği bir diğer önemli belirti, flaşlı fotoğraf çekimi sırasında çocuğun göz bebeğindeki ışık yansıması farkıdır. Bu görüntü ailelere bir uyarı niteliğinde olabilir."

04/10/2019 09:06