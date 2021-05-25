Florida Havalimanı'nı mesken tutan maymunların dedeleri 73 yıl önce laboratuvardan kaçmış

70 yılı aşkın süredir, ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı yakınlarında yeşil Afrika maymunları yaşıyor. Bilim insanları kısa süre önce bu maymunların söz konusu ormana nasıl geldiğini anlamak için araştırmalara başladı.

Araştırma kapsamında yapılan genetik analizler, havalimanı yakınındaki ormanda gelişen Afrika maymunu nüfusunun 1948'de hayvanat bahçesinden kaçan maymunların torunları olduğunu ortaya koydu.

Batı Afrika'ya özgü bu maymunlar, 1940'larda Florida'daki bir araştırma tesisine getirilmişti. Bu laboratuvar, aynı zamanda bir hayvanat bahçesi ve cazibe merkezi işlevi görüyordu. Tesisteki primatlar çocuk felci aşısı için denek olarak kullanılmıştı.

Ancak 1948'de 50 primat, buradan kaçmış ve yalnızca üçte ikisi yakalanabilmişti. Kaçak maymunlar söz konusu mangrov ormanının derinliklerine doğru ilerlemişti.

Yeni araştırmada ekip, maymunların türlerini kesin olarak belirlemek için popülasyondaki 36 bireyi fotoğrafladı ve dışkıyla doku örnekleri topladı.

Bulgular, işte o kaçak maymunların yeni ortamına uyum sağladığını ve bu ormanda bir koloni kurduğunu ortaya çıkardı.

Üstelik maymunların yaşadığı Dania Beach bölgesinin sakinleri, onlara karşı son derece korumacı davranıyor. Zira maymunlar, yerel halkla gayet iyi geçiniyor.

Hakemli bilimsel dergi Primates'te yayımlanan araştırmanın başyazarı Deborah Williams, "Toplum onları hala seviyor" dedi ve ekledi:

Onları önemsiyorlar ve korunmalarını istiyorlar.

Independent Türkçe, Gizmodo, The Guardian

Bu habere tepkiniz:



25/05/2021 09:51