Florida Kupası'nda Arsenal, Chelsea'yi 4 golle yendi

Premier Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Chelsea ve Arsenal, Florida Kupası finalinde kozlarını paylaştı.

Hazırlık maçlarında başarılı performans gösteren Arsenal, Chelsea'yi 4-0'lık skorla mağlup etti.

Arsenal'ın golleri Gabriel Jesus, Martin Odegaard, Bukayo Saka, Albert Sambi Lokonga'dan geldi.

Maçın adamı seçilen Jesus, Arsenal formasıyla çıktığı 4 maçta 4 gol attı.

Arsenal, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında Emirates Cup'ta Sevilla ile karşılaşacak.



Chelsea ise son hazırlık maçında Serie A takımlarından Udinese ile kozlarını paylaşacak.

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25/07/2022 13:09