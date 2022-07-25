Florida Kupası'nda Arsenal, Chelsea'yi 4 golle yendi
Arsenal, Florida Kupası finalinde Chelsea'yi 4-0'lık skorla mağlup etti.
25/07/2022
Premier Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Chelsea ve Arsenal, Florida Kupası finalinde kozlarını paylaştı.
Hazırlık maçlarında başarılı performans gösteren Arsenal, Chelsea'yi 4-0'lık skorla mağlup etti.
Arsenal'ın golleri Gabriel Jesus, Martin Odegaard, Bukayo Saka, Albert Sambi Lokonga'dan geldi.
Maçın adamı seçilen Jesus, Arsenal formasıyla çıktığı 4 maçta 4 gol attı.
Arsenal, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında Emirates Cup'ta Sevilla ile karşılaşacak.
Chelsea ise son hazırlık maçında Serie A takımlarından Udinese ile kozlarını paylaşacak.