Flört etmek onların doğasında var

Astroloji, burçların özellikleriyle birlikte gelen karakter yapılarına göre aldatma olasılığı en yüksek olan burçları belirledi. Elbette birinin burcuna bakarak sizi aldatıp, aldatmayacağını bilemezsiniz ancak flört etmeye yatkın karakterleriyle bilinen bu burçları göz önüne almakta fayda olabilir. İlişkilerde burçların karakter özellikleri ve burç uyumu ne kadar önemliyse aldatma olasılığı yüksek olan burçlar da o kadar önemlidir. İşte, en çok aldatan burçlar!

Bazıları flört etmeye daha yatkınken, bazıları enerjileri nedeniyle ilgi odağı oluyor. Dışa dönük yapıları ya da hazza olan tutkuları nedeniyle aldatmaya daha yatkın olan burçlar var. Bu nedenle en çok aldatma olasılığı olan burçlar sizi şaşırtabilir!

Astroloji dünyası, aldatma olasılığı en az olan burçların Başak’lar ve Boğa’lar olduğunu düşünüyor. Bu iki toprak burcu, köklerini toprağa sıkı sıkı sarar ve kolay kolay hedeflerini değiştirmez. Bu onların aldatma olasılıklarını da oldukça azaltıyor. Ayrıca Yengeç’ler de duygusal yapıları nedeniyle bu listenin sonlarında yer alıyor. Peki, en çok aldatan burçlar? Şimdi onlara bakalım;

KOÇ BURCU

Aldatma olasılığı en yüksek olan burçlar söz konusu olduğunda koç burcu listenin başında yer alıyor. Enerjisi aynı anda birçok şeye yetebilen Koç burçları, söz konusu heyecan olduğunda orada olacaktır.

Sosyal ve girişken koç burcunun yaşama dair bu coşkulu bakışı onu maceradan maceraya sürükleyecektir. Yaşamın her alanında atılgan yapısıyla bilinen koçların aldatma macerası yaşaması an meselesidir.

Koç aşkını yoğun ve tutkulu yaşar ama aynı zamanda oldukça dürtüseldir. Bu onun en çok aldatan burçlar listesinde başlarda olmasının en önemli nedeni olabilir.

Bir şey isterlerse, onu elde etmek için ellerinden geleni yaparlar. Koç için esas olan aksiyon yaşamaktır.

İKİZLER BURCU

En çok aldatan burçlar listesinde sabıkalı olabilecek bir diğer burç ise ikizler burcu! Değişiklik onlar için yaşamın en önemli parçası gibi. Bu onların ilişkilerde sadık kalmasını zorlaştırabilir.

İlişkinin dinamik yapısı İkizler burcu için çok önemlidir. Monotonlaşan her şey onları sıkmaya başlar. İkizler burcu, sevgilisi ile nasıl ilgilenmesi gerektiğini ve onu nasıl mutlu edeceğini bilir ancak aynı ilgiyi kendisi de ister ve bu anlamda tatmin olmazsa kendisi için yeni yollar aramaya başlayacaktır.

İkizler burcu aynı zamanda kararsız olabilir ve bu onu bazen çıkmaza sokar ve aldatmasına neden olabilir.

AKREP BURCU

Akrepler aslında tutkulu ve sadıktır. Arzularına göre hareket eden akreplerin bu nedenle en çok aldatan burçlar listesinde olduğunu düşünebilirsiniz ancak aslında onun durumu biraz daha farklıdır.

Eşine son derece sadık olan akrep burcu, ilişkilerde sadakatsizliğe dayanamaz ve kısasa kısas yöntemine başvurabilir. Kendisini aldatılmış ya da kandırılmış hisseden bir akrep burcu bunu karşısındaki insana ödetmek isteyecektir.

Akrep biraz uçların insanıdır ya benimsin ya kimsenin felsefesinin öcülerindendir.

Bununla birlikte yaşadığı ilişkide aradığını bulamayan bazı akrepler ise arzularının peşinde gider.

Herkesin zirvede görmeyi umduğu, cinsellik denince ilk akla gelen burç olan Akrep, böyle durumlarda derinden ve sessizce aldatır. Arzu ve tutkuya olan bağı nedeniyle aradığını bulana kadar aldatma olasılığı en yüksek burçların arasındadır ve çekinmeden gizli fantezilerini yaşamaya devam eder.

TERAZİ BURCU

Flört etmek ve ilgiyi üzerinde toplamak onların neredeyse doğuştan gelen özellikleridir. Enerjileri çok yüksektir bu onları ilgi odağı olmasına neden olur. Tüm ilgiyi üzerinde toplayan Terazi’ler için flört etmekten başka bir yol kalmaz.

Bununla birlikte iyi bir ilişki içindeki Terazi dengededir ve her daim flört ettiği kişi, gözünü ondan ayıramayan eşidir. Bu noktada aldatmak ona göre değildir ancak ilişkinin dengesi kaçtığında Terazi burçlarının da odağı değişir. Bu onların en çok aldatan burçlar listesine girmesine neden olan en önemli faktördür.

OĞLAK BURCU

Oğlak, ilişkilerinde çok özel bir şey arar. Bu, mutluluk, destek, istikrar ve hatta statü aradığı anlamına gelebilir. Tüm bunları tek bir partnerde bulmak zor olabileceğinden, onu bulana kadar birçok kişiyi harcayacak olan Oğlak, onu bulduğunda onu kaybetme riskini göze almayacaktır.

Geleneksel ve sorumluluk sahibi Oğlak’lar, uzun vadeli romantik taahhütlerde bulunmadan önce iyice düşünmek isterler. Onlardan bu sözü almadıysanız, Oğlaklar, sizi aldatabilir.

Pratik doğaları ve gizlilik yetenekleri nedeniyle bunu anlamanız ise oldukça zordur

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08/10/2022 22:27