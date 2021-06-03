Pandemi salgını tüm dünyada etkisini devam ettiriyor. Aşılanma süreci devam ederken, dijital uygulamalar da pandemi koşullarına ayak uyduruyor. Sosyal medya statüsünde yer alan ilişki durumu gibi şimdi artık aşı durumu bölümü de yer almaya başladı. Beyaz Saray girişimi pandemi koşullarında aşılama programına destekleyici olarak duyurdu.

Pasaport ve ülke girişlerinde aşı durumuve kontrol sistemleri tartışıladursun bazı arkadaşlık siteleri COVID-19 aşı durumunun belirtilmesi çin uygulamalarına ayrı bir bölün eklediler.

Sosyal mesafe kuralları gereği yalnızlaşan insanlar dijital mecralara ve online arkadaşlık sitelerinde daha fazla gezinir oldu. Şimdi, büyük flört uygulamaları, kullanıcıların aşı durumlarını profillerinde paylaşmalarına izin vererek bazı endişelerinizi gidermeye çalışıyor.

Aşı olana premium flört imkanı

Özellikle yurtdışında yaygın olarak kullanılan Tinder, Bumble ve Okcupid gibi bazı büyük arkadaşlık uygulamaları, kullanıcılara aşı durumlarını paylaşma ve aşı yapıldıysa premium özelliklere erişme fırsatı sunuyor.

Harekete katılan flört uygulamaları, şimdilik yalnızca Tinder, Bumble, OkCupid ve Hinge gibi en popüler platformları içeriyor. Latin ülkelerdeki bazı popüler uygulamaların da yapılarını düzenlemeye başladıkları konuşuluyor.

Beyaz Saray'dan Girişime Tam Destek

Beyaz Saray, girişimi, ABD'li yetişkinlerin %70'inin 4 Temmuz'a kadar en azından kısmen aşılanmasını sağlama planının bir parçası olarak duyurdu.

Bazı uygulamalar, merkezlere aşılar ve aşı randevusunun nasıl planlanacağı hakkında bilgi sağlayacaktır.

VeryWellHealth'in haberine göre Amerika'da Beyaz Saray'dan destek alan hareket, bunun insanları aşı olmaya teşvik edeceğini ve insanların online platformda tanıştıkları kişilerle görüşürken daha güvende olmalarını sağlayacağını umuyor.

Başkan Joe Biden'ın en iyi COVID-19 danışmanlarından biri olan Andy Slavitt geçen hafta bir basın brifinginde, uygulamaların "insanların evrensel olarak çekici niteliklere sahip - COVID-19'a karşı aşılanmış kişilerle tanışmasına yardımcı olacağını" söyledi.

"Sonunda hepimizi daha çekici kılan tek şeyi bulduk: aşı."

Flört uygulamalarının ardından gözler facebook, instagram gibi siteler çevrildi. Sosyal medya platformlarının konuya ilişkin nasıl bir yol izleyeceğini önümüzdeki günler gösterecek.

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03/06/2021 18:33