Flörtün Aylık Maliyeti 4 Bin TL’yi Aştı

Her dört çiftten üçü, buluşmalarda hesabı Alman usulü ödüyor.

Evlilikle sonuçlanan flört ve nişanlılığın aylık asgari maliyetinin 4.000 TL’yi aştığı belirlendi.

Yapılan bir ankete göre çiftler, ortalama 2 yıl süren flört ve nişanlılık dönemlerinde sinema, tiyatro ya da başka bir etkinliğe katılmak, beraber yemek yemek için ayda ortalama 10 kez buluşuyorlar.

Flört çiftler, ilişkinin ilk yılında ayda en az on buluşma için toplamda 55.000 TL harcıyor. Her buluşmanın ortalama maliyeti 350 TL oluyor. Sevgililer günü, doğum günleri ve yılbaşı gibi özel günlerde yenilen yemeklere, karşılıklı alınan hediyelere harcanan para 13.000 TL’yi buluyor.

İkinci yıl ilişkinin oturmaya başlamasıyla buluşma maliyetleri 43.000 TL seviyelerine geriliyor. İkinci yıldaki her buluşma 250 TL’ye mal oluyor. İkinci yıl hediyelere ve özel gün yemeklerine 10.000 TL harcanıyor. Bu dönemde gerçekleşen evlilik teklifi ritüelinin gideri ise ortalama 3.000 TL oluyor.

ÖDEMELER ALMAN USULÜ

Araştırmaya göre, flört ve nişanlılık döneminde ilk ay harcamaları ağırlıklı olarak erkekler yapıyor, diğer aylar kadınlar da harcamalara katılıyor.

Araştırmaya katılanların sadece yüzde 20’si ilk ay dışında da buluşmalarda hesabı erkeklerin ödediğini, yüzde 75’i ise ödemelerin “Alman usulü” yapıldığını bildirdi. Kadınların hesabı tek başına üstlenme oranı ise yüzde 5’te kaldı.

HARCAMA BULUŞMALARLA SINIRLI KALMIYOR

Harcamaların buluşmalarla sınırlı kalmadığını, erkekler ve kadınların partnerlerine güzel görünmek için giyime, cilt bakımına, kuaföre, berbere ve spora ciddi paralar harcıyor.

Bu habere tepkiniz:



09/01/2023 09:25