Floyd Mayweather'ın, YouTuber Paul Logan ile yapacağı maçın tarihi belli oldu

Yenilgisiz şampiyon ABD'li Floyd Mayweather ringe geri dönüyor. Mayweather, YouTuber Logan Paul ile kozlarını paylaşacak.

Kariyerinde çıktığı 50 maçı da kazanan Floyd Mayweather, özel bir maç için ringe geri dönüyor.

Mayweather, aralık 2020'de yaptığı açıklamada Youtuber Logan Paul ile karşılaşacağını duyurmuştu. O karşılaşmanın tarihi belli oldu.

Floyd Mayweather ile Paul Logan'ın 6 Haziran 2021'de Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda ringe çıkacağı resmen açıklandı.

44 yaşındaki Mayweather son olarak 2017 yılında İrlandalı karma dövüş sanatları şampiyonu Conor McGregor'ı teknik nakavtla yenmişti.

Mayweather, YouTube'da 22 milyonu aşkın takipçisi bulunan Logan Paul ile sosyal medyadan bir süredir sözlü tartışma içinde içindeydi.

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28/04/2021 16:42