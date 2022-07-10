Foden'a yüzde 1500 zamlı yeni sözleşme

Manchester City, genç yıldızı Phil Foden'ın sözleşmesini haftalık 200 bin poundluk ücretle yenileyecek. Bu da genç oyuncunun maaşında yüzde 1566'lık artış anlamına geliyor

Premier Lig devi Manchester City'de genç yıldız Phil Foden'ın sözleşmesi uzatılıyor.

Daily Star'ın haberine göre; 22 yaşındaki İngiliz oyuncu 6 ay önce haftalık 150 bin pounda imza atmaya yakındı ancak sezon sonunu beklemeyi tercih etti. Sözleşmesi 2024 yazında sona erecek olan oyuncu, yeni imzasıyla birlikte haftalık ücretini 200 bin pounda çıkaracak.

Foden güncel sözleşmesinde haftalık 12 bin pound kazanıyor. Bu da İngiliz yıldızın yıllık ücretine yüzde 1566 zam aldığı anlamına geliyor.

Manchester City'de en yüksek ücretleri haftalık 400 bin poundla Kevin de Bruyne ve Erling Haaland kazanıyor.

Orta saha oyuncusu Phil Foden, geçtiğimiz sezon City formasıyla çıktığı 45 maçta 14 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.

Guardiola ne demişti?

City teknik direktörü Guardiola, 2019 yılında henüz A takım seviyesine yeni çıkmış olan Foden için; "Teknik direktör olarak bugüne kadar gördüğüm en yetenekli oyuncu. Dünyanın en iyi oyuncusu olmak için her şeye sahip." demişti.

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10/07/2022 16:47