FODER Ankara'da sergi açıyor

FODER, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35’inci ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın 25’inci Kuruluş Yıldönümleri dolayısıyla 16 Kasım’da Ankara’da, 90 fotoğraftan oluşan sergi açıyor.

Dernekten verilen bilgiye göre, “Adım Adım Kuzey Kıbrıs” teması ile açılacak sergide, ülkenin doğa-manzara-yerel yaşam ve tarihi mekanların yansıtıldığı fotoğraf kareleri yer alacak.

FODER ve TÜRKSOY Teşkilatı girişimiyle yürütülen bu etkinlikte, köklü bir tarihi geçmişe sahip adadaki tarihi dokuyu tüm canlılığı ile koruyup muhafaza etmenin yanında insan yaşamının en önemli öğelerini teşkil eden kültür varlıklarını TÜRKSOY’a üye ülkelere tanıtmak ve gelecekte de FODER ile TÜRKSOY’un ortak işbirliğini geliştirmenin hedeflendiği kaydedildi.

TÜRKSOY Genel Merkezi’nde yer alacak serginin 20 Kasım’a kadar ziyarete açık olacağı belirtildi.