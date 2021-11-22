FODER sezonu açtı

 Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER), Lefkoşa’da Surlariçi’nde bulunan dernek binasında 2021 – 2022 sezon açılışını gerçekleştirdi.

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22/11/2021

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FODER sezonu açtı

 Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER), Lefkoşa’da Surlariçi’nde bulunan dernek binasında 2021 – 2022 sezon açılışını gerçekleştirdi.

 Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği Üyeleri, fotoğraf sanatçıları ve çok sayıda davetli katılımıyla gerçekleşen yeni fotoğraf sezonu açılışının ardından Akıncılar bölgesine fotoğraf çekimi için gezi düzenlendi. Dernek açıklamasına göre, Ercan Havaalanı ile Gaziköy arasındaki yolun üzerinde bulunan tarihi Arif Paşa Su Kemerleri, Ercan Havaalanı yanında,  Akıncılar köyüne giden koridor üzerinde bulunan Kırklar türbesi ve Akıncılar köyüne ziyaret gerçekleştirildi. 

22/11/2021 14:17
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TAGS: FODER, sezon, haberkıbrıs
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