FODER ve Kuzey Kıbrıs Turkcell 4.5G ile daha güçlü bağlar fotoğraf yarışması düzenledi

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06/12/2023

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FODER ve Kuzey Kıbrıs Turkcell 4.5G ile daha güçlü bağlar fotoğraf yarışması düzenledi


Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) ve Kuzey Kıbrıs Turkcell, “4.5G ile daha güçlü bağlar” fotoğraf yarışması düzenledi.

FODER’den yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışma, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin  www.gonuldenbagliyiz.biz dijital sosyal sorumluluk platformu üzerinden açtığı “Şampiyon Melekler Eğitim Bursu” projesine başvuru sırasında bağış yapılarak projeye destek olunmasının ve farkındalık yaratılmasının sağlanması yanında fotoğraf sanatına ve gelişmesine destek vermek amacıyla düzenlendi.

06/12/2023 15:45
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