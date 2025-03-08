FODER’de kuş fotoğrafçılığı konuşuldu

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği’nin (FODER), üyelerine yönelik düzenlediği etkinlikte, "kuş fotoğrafçılığı" konuşuldu.

Dernekten verilen bilgiye göre, kuş fotoğrafçılığı ile ilgilenen Fizyoterapist Barış Saydam, “Kuş fotoğrafları ve fotoğrafçlığı” konusunda sunum yaptı ve söyleşi konuğu oldu.

Dernek lokalinde yer alan etkinlikte, katılımcıların sorularını da yanıtlayan Saydam’a FODER Başkan Yardımcısı Tevfik Ulual tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.