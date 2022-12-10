FODER’de “minimal fotoğraf” üzerine söyleşi düzenlendi

 Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği’nin (FODER), fotoğrafçı Okan Yılmaz’ı konuk ettiği etkinlikte, minimal fotoğraf üzerine söyleşi düzenlendi.

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10/12/2022

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FODER’de “minimal fotoğraf” üzerine söyleşi düzenlendi

 Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği’nin (FODER), fotoğrafçı Okan Yılmaz’ı konuk ettiği etkinlikte, minimal fotoğraf üzerine söyleşi düzenlendi.

FODER tarafından yapılan açıklamaya göre, FODER’in davetlisi olarak adaya gelen Okan Yılmaz, kendi fotoğraf çalışmalarından sunum ve söyleşi yaptı. FODER binasında yer alan etkinlikte, minimal fotoğrafin teorisini konuşuldu. 

Etkinliğe, FODER üyeleri, Mağusa Fotoğraf Derneği (FODOS) üyeleri ve birçok fotoğrafsever katıldı.

10/12/2022 12:55
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TAGS: FODER
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