FOGEM, Kıbrıs halk giysilerini defilede sundu

FOGEM, Kıbrıs’ın halk giysilerini defilede sundu.

FOGEM’den verilen bilgiye göre,Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 26.Uluslararası Zeytin Festivali kapsamında FOGEM tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Kıbrıs’ın halk giysileri oyunlarla, müziklerle, defilede sunuldu.

Orijinal sandık kıyafetlerini bire bir üreterek daha önce sergileyen FOGEM, bu kez bu kıyafetleri bir defile şeklinde sundu.

İnteraktif şekilde sunulan defilede, kıyafetleri sergileyen dansçılar ayni zamanda kıyafetlere uygun dansları da sahnelediler.



Defilede, on dokuzuncu yüzyılın son çeyreği ile yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde Kıbrıs’ın farklı bölgelerinde kullanılan kıyafetler sergilendi.

Müzelerde sergilenen, kitaplarda resmi bulunan örneklerinden yola çıkarak üretilen kıyafetler, FOGEM’li dansçılar tarafından sergilendi.

Köylülerin, kentlilerin, gündelik ve yabanlık olarak kullandığı kıyafetler ve bu kostümlerle sunulan danslar seyirciler tarafından ilgiyle izlendi.