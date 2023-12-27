FOGEM’in organize ettiği “Nerede Kalmıştık” Folklor Şöleni 2023 Lefkoşa’da gerçekleştirildi

Folklor ve Gençlik Merkezi FOGEM’in organize ettiği “Nerede Kalmıştık” Folklor Şöleni 2023, 18 ve 25 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi.

FOGEM’den verilen bilgiye göre, 163’ü dansçı olmak üzere 170 kişiden fazla bir kadroyla sahne alan FOGEM ekibi, geleneksel Kıbrıs oyunlarının yanında “FOGEM ritim grubu” “İnancın Dansı” Işıktan Ateşe” gibi özel danslarla görsel şölen sundu.

YDÜ AKKM Büyük Salonu’nda yer alan gösteriler, yedi farklı yaş grubunda yapıldı. 5 yaşından 60 yaşına kadar dansçıların ayni sahneyi paylaştığı gecede birçok dansçı kendi çocukları, hatta torunları ile sahne almanın heyecan ve gururunu yaşadı.

Dört kuşak eğitmenin hep birlikte sergiledikleri performans ise izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Folklor Şöleni 2023 etkinliğini “Nerede Kalmıştık” başlığı ile sahneye koyan Program Genel Koordinatörü ve FOGEM Dernek Başkanı Salahi Döşemeci, gelecek yıllarda yine farklı ve özel repertuarlarla sahneye çıkacaklarını belirterek, etkinliklerine ilgi gösteren seyircilere teşekkür etti.