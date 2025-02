Fogo Live: İskele'de Eğlencenin Yeni Adresi!

Grand Sapphire Resort & Casino'nun en sevilen mekanlarından biri olan Fogo Live, benzersiz atmosferi ve yenilenen konseptiyle misafirlerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sahnesini ünlü sanatçı Çelik ile taçlandıran ve yeni sezonuna büyüyerek giren Fogo Live, mimarisi ve konseptiyle Kıbrıs'ta eğlence severlerin buluşma noktalarından biri oldu.

Her Cuma ve Cumartesi, yerli ve Türkiye’den sevilen sanatçıların sahne aldığı bu özel mekanda, müzik tutkunları kendilerini ritmin büyüsüne kaptırıyor. Sevgililer Günü haftasında da unutulmaz bir program Fogo Live’da misafirleri bekliyor. 14 Şubat akşamı, ünlü aranjör, besteci ve orkestra şefi İskender Paydaş, 15 Şubat’ta ise pop ve romantik müzik tarzıyla tanınan Emre Altuğ sahne alarak konuklara efsanevi performanslar sunacak. Ayrıca, her Cuma Yahya Erenköylü, kendine has tarzıyla sevenleriyle buluşuyor.

Müzik ve eğlenceyi bir arada yaşamak isteyen herkes, rezervasyon ve bilgi almak için 0539 147 17 17 numarasından ulaşabilir.