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FOLK-DER Geleneksel Kampı Düzenlendi

Lefkoşa Folklor Derneği’nin (FOLK-DER), geleneksel 3 günlük kamp etkinliği Lapta Gençlik Kampı’nda yapıldı.

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25/02/2019

FOLK-DER Geleneksel Kampı Düzenlendi

Dernek’ten yapılan açıklamada, etkinliğe derneğin dansçılarından oluşan 5-27 yaşları arasında 103 çocuk ve gencin katıldığı, halk dansları çalışmaları yanında çeşitli kültürel sanatsal aktivitelerin de yapıldığı kaydedildi.

Dernek Başkanı Ali Katipoğlu konuyla ilgili açıklamasında, “Gençlerimize korunaklı bir ortam yaratırken güzel arkadaşlıklar edinmelerini sağlamaya çalışıyoruz” dedi. 

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TAGS: Lefkoşa Folklor Derneği, haber, kıbrıs
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