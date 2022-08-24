FOLK-DER, İstanbul Kartal Festivali yolcusu

Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER) Halk Dansları Topluluğu Büyük Grubu, İstanbul Kartal Festivali'ne katılıyor.

26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında yer alacak festivalde 13 ülke, 22 grupla birlikte Folk-Der de yer alacak, Kıbrıs kültürünü İstanbul Kartal'da temsil edecek.

FOLK-DER, 35 kişilik ekiple festivale katılıyor.

FOLK-DER Başkanı Ali Katipoğlu, yaptığı açıklamada, bu yıl çocuklar ve gençlerin ardından büyükler grubuyla üçüncü festivallerine katılacaklarını belirterek, bunun gururunu yaşadıklarını ifade etti

Katipoğlu, özellikle pandemi süreci sonrasında kültür sanat derneklerinin ciddi özverilerle ayakta kaldığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Öncellikle ailelerimize teşekkür ediyorum. Kültür Dairesi henüz proje kabulü yapmamış, bu yöndeki tüzüğünü devreye koymamıştır; o nedenle, ne üzücüdür bu temsiliyet için destek alma imkanı yoktur. İstanbul'daki bir festivale Taşucu üzerinden feribot ve otobüs yolculuğu ile katılmak zorunda kalıyoruz. Gençlerimizin yurt dışına açılımı son derece önemlidir. Bir yandan dünyaya açılma mesajları verirken, öte yandan, bu yönde hiçbir destek olmaması da düşündürücüdür."

Katipoğlu, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu'na da teşekkür etti, "Federasyon başkanımız Özlem Kadirağa hem katılım hem de festival davetinde bizlere önemli bir kolaylık sağlamıştır, dayanışmamız son derece saygıdeğerdir" ifadelerini kullandı.

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24/08/2022 11:36