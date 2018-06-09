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Folk-Der, KKTC’yi İngiltere’de temsil edecek

Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER), yarın Londra’da düzenlenecek olan Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali’ne katılmak üzere KKTC’den ayrıldı

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09/06/2018

Folk-Der, KKTC’yi İngiltere’de temsil edecek
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Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER), yarın Londra’da düzenlenecek olan Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali’ne katılmak üzere KKTC’den ayrıldı. 

Dernekten yapılan açıklamaya göre; yöneticileri, müzisyenleri ve eğitmenlerinden oluşan ekibiyle festivale katılacak olan FOLK-DER, Londra’da yaşayan Kıbrıslılara özel bir program hazırladı.

Lea Valley Athletic Centre’de 12:00-20:00 saatleri arasında gerçekleşecek olan festival Kıbrıs kültürüne sahip çıkmak amacıyla yapılıyor.

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TAGS: FOLK-DER, festival, KKTC, ingilterei haber kıbrıs
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