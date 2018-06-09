Folk-Der, KKTC’yi İngiltere’de temsil edecek

Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER), yarın Londra’da düzenlenecek olan Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali’ne katılmak üzere KKTC’den ayrıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre; yöneticileri, müzisyenleri ve eğitmenlerinden oluşan ekibiyle festivale katılacak olan FOLK-DER, Londra’da yaşayan Kıbrıslılara özel bir program hazırladı.

Lea Valley Athletic Centre’de 12:00-20:00 saatleri arasında gerçekleşecek olan festival Kıbrıs kültürüne sahip çıkmak amacıyla yapılıyor.