FOLK-DER, Kosova’da festivale katıldı

Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER) Kosova’da yapılan II. New Born Festivali’ne katıldı.

Lefkoşa Folklor Derneği, genç ekibi festivalde birçok ülke ile arkadaşlıklar kurup, Kıbrıs kültürünü tanıttı ve halk dansları gösterisi sundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, festivale, Meksika, Polonya, Bulgaristan, Türkiye, Panama, Litvanya, Montenegro ve Kuzey Makedonya da katıldı.

Açıklamada, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı ve CIOFF Temsilcisi Özlem Kadirağa’ya da katkılarından dolayı teşekkür edildi.