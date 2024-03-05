Folk-Der Lapta’da kamp yaptı

Lefkoşa Folklor Derneği’nin (Folk-Der), geleneksel kış kampı, bu yıl 2-3 Mart tarihlerinde Lapta Gençlik Kampı’nda yapıldı. Kapta 2 gün boyunca çeşitli oyunlar, aktiviteler ve halk dansları çalışmalarıyla birlikte, doğanın içinde dostluklar pekiştirildi ve yeni bireysel yeteneklerin keşfedilmesine olanak sağlandı.

Yaklaşık 100 kişilik dernek yöneticileri, eğitmenleri ve dansçılarının katılımıyla gerçekleşen organizasyonda bu haftasonu düzenlenecek olan bahar partisine, haziranda düzenlenecek kültür sanat günlerine ve yurt dışı festivallere yönelik hazırlıklar yapıldı.

Kampta, tüm gün yapılan dans çalışmalarının yanısıra, Kıbrıs kültürünü yaşatmak amacıyla yapılan el beceri aktiviteleri de gerçekleştirildi.