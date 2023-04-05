Forbes dünyanın en genç milyarderlerini açıkladı

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'in dünyanın en zengin insanları sıralamasına göre ortalama bir milyarder 65 yaşında ve en yaşlısı 101 yaşındaki sigorta kralı George Joseph. Ancak yaşlılık, büyük servet biriktirmek için bir gereklilik değil. Aslında, dünya çapında 30 yaşında veya daha genç olmasına rağmen servetiyle övünen 15 kişi var. İşte Dünya Milyarderleri Listesi'nin en yaşlıdan en gence doğru sıralanan 30 yaş ve altındaki 15 üyesi;

BEN FRANCIS

YAŞ: 30

SERVETİ: 1,2 milyar dolar

ŞİRKETİ: Gymshark

İŞ ALANI: İngiliz fitness giyim ve aksesuarları markası

Ben Francis, 2012'de 19 yaşındayken spor giyim üreticisi Gymshark'ı kurmadan önce üniversitede öğrenciydi ve harçlığını çıkarmak için pizza dağıtıyordu. Markasına ait ilk tasarımlarını ailesinin Birmingham'daki evinin garajında üretti. Gymshark, 2021'deki satışlardan 500 milyon dolar kazanç elde etti. Francis, şirketin yüzde 21'ini 2020'de özel sermaye şirketi General Atlantic'e 300 milyon dolara sattı. Genç milyarder şirketin hala yüzde 70'ine sahip.

PALMER LUCKEY

YAŞ: 30

SERVETİ: 1,7 milyar dolar

ŞİRKETİ: Oculus

İŞ ALANI: Sanal gerçeklik, VR'ın kurucusu

Genç deha Palmer Luckey, sanal gerçeklik uygulaması VR'ın üreticisi Oculus'u kurdu ve 2014'te Facebook'a 2 milyar dolara sattı, ardından silah üretmeye başladı. Ukrayna'da karada sistemleri olan ve Savunma Bakanlığı için dronlar ve gözetleme ürünleri üretmeyi hedefleyen savunma teknolojisi girişimi Anduril, Aralık ayında 8,5 milyar dolar değerlemeyle 1,5 milyar dolar gelir elde etti.

MARK MATESCHİTZ

YAŞ: 30

SERVETİ: 34,7 milyar dolar

ŞİRKETİ: Red Bull

İŞ ALANI: Enerji içeceği

Mark Mateschitz, Red Bull'un kurucu ortağı babası Dietrich Mateschitz'in Ekim ayında ölümünün ardından şirketin yüzde 49'unu devraldı.

MICHAL STRNAD

YAŞ: 30

SERVETİ: 2 milyar dolar

ŞİRKETİ: Çekoslovak Grubu

İŞ ALANI: Silah üreticisi

Çekoslovak Grubu, Ukrayna ordusuna en büyük mühimmat, yer ekipmanı ve topçu ekipmanı tedarikçilerinden biridir ve bu da 2022'nin ilk yarısında satışların ikiye katlanarak 620 milyon dolara çıkmasına yardımcı olmuştur.

GUSTAV MAGNAR WİTZOE

YAŞ: 29

SERVETİ: 2,7 milyar dolar

ŞİRKETİ: SalMar ASA

İŞ ALANI: Norveç merkezli balık yetiştiriciliği

Babası Gustav Witzoe'den miras kalan somon yetiştirme şirketi SalMar ASA'nın neredeyse yarısına sahip, ancak işletme rolü yok. Bunun yerine, bir emlak ve teknoloji girişimi yatırımcısı olarak rol alıyor.

RYAN BRESLOW

YAŞ: 28

SERVETİ: 1,1 milyar dolar

ŞİRKETİ: Bolt (Tek tıkla ödeme teknolojisi şirketi)

İŞ ALANI: E-ticaret

ABD'li Ryan Breslow, tek tıkla ödeme teknolojisi şirketi Bolt'un kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı. Dijital kripto para birimi platformu Eco'nun da kurucu ortağı olan genç milyarder, kripto ilaç girişimi olan Love'ın da kurucu ortağıç

LEONARDO MARİA DEL VECCHİO

YAŞ: 27

SERVETİ: 3,5 milyar dolar

ŞİRKETİ: Luxottica

İŞ ALANI: Dünyanın en büyük gözlük üreticisi

Ray-Ban, Oakley ve Sunglass Hut gibi markaların sahibi olan gözlük kralı Leonardo Del Vecchio'nun üvey oğlu olan Leonardo Maria Del Vecchio, şirketi yönetmeye devam ediyor.

KATHARINA ANDRESEN

YAŞ: 27

SERVETİ: 1,5 milyar dolar

ŞİRKETİ: Ferd

İŞ ALANI: Norveç merkezli yatırım şirketi

Katharina, küçük kız kardeşi Alexandra ile birlikte, babaları Johan'ın yönettiği 4 milyar dolar değerinde (özsermaye) yatırım şirketi olan Ferd'in altıncı nesil sahibidir. Katharina, Oslo merkezli bir inşaat firmasında sürdürülebilirlik görevlisidir.

WANG ZELON

YAŞ: 26

SERVETİ: 1,4 milyar dolar

ŞİRKETİ: CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide

İŞ ALANI: Kimya

ALEXANDRA ANDRESEN

YAŞ: 26

SERVETİ: 1,5 milyar dolar

ŞİRKETİ: Ferd

İŞ ALANI: Norveç merkezli yatırım şirketi

Alexandra ve kız kardeşi Katharina, yatırım firması Ferd'de yüzde 42'şer hisseye sahip. Ferd'de dizginleri elinde tutmak yerine gerçek dizginleri elinde tutuyor. Alexandra, at biniciliğinde üç kez Norveç şampiyonu oldu ve bir at yetiştirme ve eğitim tesisini yönetiyor.

KİM JUNG-MİN

YAŞ: 21

SERVETİ: 1,7 milyar dolar

ŞİRKETİ: Nexon

İŞ ALANI: Online oyun

Kim Jung-Min Güney Koreli online oyun yapımcısı

KEVİN DAVİD LEHMAN

YAŞ: 20

SERVETİ: 2,3 milyar dolar

ŞİRKETİ: Alman DM-Drogerie Markt

İŞ ALANI: İlaç sektörü

14 yaşında babasından Alman eczaneler zinciri dm-drogerie markt'ın yüzde 50'sini miras aldı. Milyarder olduğu 18. yaş gününe kadar şirketi kayyum yönetti.

KİM JUNG-MİN

YAŞ: 19

SERVETİ: 1,7milyar dolar

ŞİRKETİ: Nexon

İŞ ALANI: Online oyun

Bu yılki sıralamadaki iki genç milyarderden biri olan Kim Jung-youn, babasının holding şirketindeki hisseyi devraldı ve bu şirket de çevrimiçi oyun devi Nexon'un yaklaşık yarısını elinde tutuyor. Listede yer alan kardeşiyle beraber şirkete sahip.

CLEMEN DES VECCHİO

YAŞ: 18

SERVETİ: 3,5 milyar dolar

ŞİRKETİ: Luxottica

Haziran 2022'de Leonardo Del Vecchio öldüğünde dünya yeni bir genç milyardere sahip oldu. Del Vecchio'nun en genç varisi olan Clemente'nin, diğerlerinin yanı sıra Sunglass Hut, Ray-Ban ve Oakley'nin sahibi olan Luxottica'da nasıl bir rolü olduğu bilinmiyor.

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05/04/2023 13:30