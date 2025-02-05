Forbes sıraladı: Dünyanın en zengin 10 insanı

Hisse senedi fiyatları rutin olarak dalgalanıyor, bu nedenle bu net değerler günlük olarak değişebiliyor. Forbes günlük değişiklikleri Gerçek Zamanlı Milyarderler listesiyle anlık olarak da paylaşıyor. İşte Forbes'a göre Şubat 2025 itibariyle dünyanın en zengin 10 insanı:

10. Steve Ballmer | Net serveti: 122.9 milyar dolar Servetinin kaynağı: Microsoft, LA Clippers, investments Yaş: 68

9. Amancio Ortega | Net serveti: 123.3 milyar dolar Servetinin kaynağı: Zara’nın çatı şirketi Inditex Yaş: 88

8. Warren Buffett | Net serveti: 146.2 milyar dolar Servetinin kaynağı: Berkshire Hathaway Yaş: 94

7. Sergey Brin | Net serveti: 159.8 milyar dolar Servetinin kaynağı: Google Yaş: 51

6. Larry Page | Net serveti: 167.6 milyar dolar Servetinin kaynağı: Google Yaş: 51

5. Bernard Arnault | Net serveti: 189.2 milyar dolar Servetinin kaynağı: LVMH/ luxury goods Yaş: 75

4. Larry Ellison | Net serveti: 213.4 milyar dolar Servetinin kaynağı: Oracle Yaş: 80

3. Mark Zuckerberg | Net serveti: 237.9 milyar dolar Servetinin kaynağı: Meta (Facebook) Yaş: 40

2. Jeff Bezos | Net serveti: 250.1 milyar dolar Servetinin kaynağı: Amazon Yaş: 60

1. Elon Musk | Net serveti: 421.6 milyar dolar Servetinin kaynağı: Tesla, SpaceX, xAI, X Yaş: 53