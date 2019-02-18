Ford Focus ST, güçlü benzin ve dizel seçenekleriyle geldi

Ateşli hatchback modeli, altı ileri manuel veya yedi ileri otomatik şanzıman ile tercih edilebilecek.

Çekilen onlarca ve hatta belki de yüzlerce casus fotoğrafın ardından yeni Ford Focus ST nihayet tanıtıldı. Peki bekleyişe değdi mi? Açıklanan rakamlara bakılırsa kesinlikle değdi. Benzinli ve dizel motor seçenekleriyle gelen yeni model, eski Focus ST’ye göre ekstra yüzde 12 beygir gücü ve yüzde 17 daha fazla tork sunuyor.

Benzinli versiyonun kaputunun altında, Ford’un ifadeleriyle, gelmiş geçmiş en güçlü Focus ST’nin kilidini açan yeni jenerasyon 2.3 litrelik EcoBoost dört silindirli motor yatıyor. 280 beygir güç üreten ünite, 420 Nm tork sunuyor. Benzinli model, 100 km/h hızlanmasını altı saniyeden daha kısa bir sürede tamamlıyor.

Yeni Focus ST’ye entegre edilen EcoBoost motor, aslında firmanın süper otomobil modeli GT ve F-150 Raptor için geliştirilen, üretilen gücü en hızlı şekilde aktararak gecikmeyi önlemeyi hedefleyen bir teknoloji barındırıyor. Çift kaydırmalı turboşarjlı motor, altı ileri manuel şanzıman ile birlikte çalışıyor; fakat ekstra ücret karşılığında bu parça yedi ileri otomatik şanzımanla değiştirilebiliyor.

Gelelim dizel versiyona. 2.0 litrelik EcoBlue motorla gelen otomobil, 190 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. Bu da kendisini şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü dizel Focus ST yapıyor. Bu model de altı ileri manuel veya yedi ileri otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor.

EcoBoost motorlu Ford ST, elektronik sınırlı kaydırmalı diferansiyeli standart olarak sunan ilk ön tekerlekten çekişli Ford modeli olarak karşımıza çıkıyor. Dizel versiyonu ise virajlarda ön tekerin iç bölümüne fren gücü uygulayan bir tork dağıtım sistemi ile sunuluyor.

Focus ST’nin aynı zamanda, Fiesta ST’yi bile arkasında bırakarak Ford’un en iyi direksiyon tepkisi veren aracı olduğu belirtiliyor. Elektrikli destekli direksiyonun normal bir Focus’a göre yüzde 15 daha hızlı olduğu ifade ediliyor.

Ford’un yeni Focus ST’nin satışlarına bu yaz başlaması bekleniyor.

Kaynak: Ford