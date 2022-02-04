Forest potada olacak

Basketbol Büyük Erkekler Pro Liginde fikstür çekimi yapılırken 6.takım olarak Küçük Kaymaklı Kulübü'nün lige dahil olduğu açıklandı.

Basketbol Federasyonu'nun ligde takım sayısını artırmak ve özellikle köklü kulüp takımlarını lige dahil etmek için yaptığı çalışmalar sonuç verdi. Larnaka Gençler Birliği’nden sonra K.Kaymaklı Kulübü de Basketbol Büyük Erkekler Pro Lig'de mücadele etme kararı üretti. Forestte koçluğu tecrübeli isim Halil Kutruza yapacak.

23 Şubat tarihinde başlatılması planlanan lig çift devreli lig usulüyle 10 hafta oynanacak. İlk 4 sırayı alan takımlar play offlara yükselecek.

Bu habere tepkiniz:



04/02/2022 13:46