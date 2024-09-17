Forest resmi açılışını yaptı

AKSA 1. Lig’de mücadele edecek olan Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü, bugün yapılan etkinliklerle yeni sezonun resmi açılışını gerçekleştirdi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlik bu yıl da büyük bir coşkuyla başladı. Kulüp futbolcuları ve akademi oyuncularının katılımıyla saat 16.30'da kulüp binasından başlayan yürüyüş, Kaymaklı Şehitleri Anıtı’na yapılan çelenk koyma töreniyle devam etti.

Taraftarların ve futbolcuların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, takım kaptanları Halil Turan ve Mehmet Kaygısız, şehitler anısına çelenk bıraktı. Kulüp başkanı Münür Özler de kısa bir konuşma yaparak, yeni sezonun Küçük Kaymaklı için hayırlı olmasını diledi. Özler, takımın Süper Lig’e yeniden dönme hedefinin altını çizerek, bu yolda inançlarının tam olduğunu ifade etti.