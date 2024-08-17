Forklift tekerinin altında kaldı, ağır yaralı!
17/08/2024
Bafra'da bir otelin araç park yerinde meydana gelen iş kazasında Zafarion Sharopov adlı 21 yaşındaki genç ağır yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre iş kazası bugün 11.20'de oldu.
Otelin park yerinde çalışan M.E.'nin (E-56) kullandığı forkliftin ön çatal kısmında bulunan Zafarjon Sharopov (E-21), dengesini kaybedip düşmesinin ardından forkliftin tekerleğinin karın boşluğundan ve ayaklarının üzerinden geçmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.
Yaralı gencin tedavisi kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde sürerken yürütülen soruşturma kapsamında M.E. tutuklandı.17/08/2024 16:24