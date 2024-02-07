Formayı giydi, bilekliği taktı parasını ödemeden çıktı!

(Kamalı Haber)- Lefkoşa'da Vakıflar Pasajında faaliyet gösteren Akay Ticaret isimli işletmeden forma ve bileklik çalan 34 yaşındaki Nijeryalı üniversite öğrencisi Ayoola Olaoluwa Ijaola tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Nevzat Gün mahkemede olguları aktardı. Polis, 6 Şubat 2024 tarihinde 14.00'da Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde Vakıflar Pasajında faaliyet gösteren Akay Ticaret isimli işletme içerisinden, toplam değerleri 290 TL olan bir adet üzerinde 7 numara Ronaldo yazılı formayı üzerine giyerek, bir adet siyah renk bilekliği de bileğine takarak ödeme yapmadan işletmeden çıkarıp sirkat ettiğini söyledi. Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının aynı gün tutuklandığını açıkladı. Polis, zanlının askıda benzer bir meseleden davası olduğunu da belirtti. Polis memuru, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu ancak daha önce de suç işlediğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının daha önce teminatla serbest kaldığını ancak bu şansı kullanmayı yeniden suç işlediğini belirterek, bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.