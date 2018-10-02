Formula 1 dünyası Mercedes'in kararını tartışıyor

Formula 1'de sezonun sonuna doğru gelinirken son durak Rusya'nın Soçi kentiydi. Rusya Grand Prix'inde Mercedes takımının aldığı karar ise yarışa damga vuran olay oldu.

Formula 1'de hafta sonu Soçi'de düzenlenen Rusya Grand Prix'ine Mercedes takımının kendi pilotları için verdiği 'geçiş' kararı damga vurdu.

Öyle ki, yarışın 25. turunda Mercedes'in ikinci pilotu Valtteri Bottas, takım yetkililerinden gelen uyarıyla şampiyonluk yarışında olan takım arkadaşı Lewis Hamilton'a yol vererek öne geçmesine izin verdi.

Yarışın son turuna girildiğinde Bottas yerini geri alma umuduyla telsizden "Yarışı nasıl bitiriyoruz?" şeklinde bir soru sorsa da, Mercedes takımının yanıtı olumsuz oldu ve Bottas yarışı ikinci sırada tamamladı.

Konu hakkında konuşan Mercedes F1 patronu Toto Wolff, "Sezon sonunda aptal olmaktansa şu anda kötü adam olmayı kabul ediyorum." diyerek verilen kararı savundu. Wolff, Hamilton'ın Ferrari pilotu Sebastian Vettel'den 50 puan önde olmasına rağmen şansları varken bunu kullanmak istediklerinin altını çizdi.

Hamilton ise "Takım patronlarının sezon sonlarında daha dikkatli olması doğal. Son yarışlarda motor hatası olabilir, lastik patlayabilir ve kaybedebiliriz. Daha sonra bizi takım gibi mücadele etmemekle eleştireceklerdi." derken, Bottas da "Yarışı kazanacak durumdaydım ama takım Lewis'in kazanmasını istedi. Olan şey bu. O şampiyonluk için mücadele ediyor ben etmiyorum. Ben bir yarışçıyım ve kazanmak istiyorum. Dolayısıyla bu olay acı verici ama takımım için yaptım." diyerek sitemkar açıklamalarda bulundu.

Vettel ise konuya daha yapıcı yaklaşarak "Takım halinde karar verdikleri şey tamamen mantıklı. Yarışı köreltse de mantıklı." dedi.