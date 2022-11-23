Formula 1 Haberi | Max Verstappen gelirlerde de zirvede

Formula 1'de 2022 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan ve kariyerinin ikinci dünya şampiyonluğunu elde eden Max Verstappen, sezon gelirlerinde de zirvede yer aldı.



İş dünyası ve ekonomi dergisi Forbes'ta yer alan haberde, Max Verstappen'in sezonu vergiler öncesinde 60 milyon dolarlık gelirle tamamladığı, bu tutarın 20 milyon dolarının bonuslardan oluştuğu, 40 milyonluk kısmın ise Hollandalı pilotun maaşı olduğu aktarıldı.



Forbes tarafından hazırlanan "Yılın en çok kazanan sporcuları" listesinde en çok kazanan sürücü unvanını 2013'ten bu yana elinde bulunduran Lewis Hamilton ise sezonu 55 milyon dolarlık gelirle tamamladı.



Sezonu Alpine'de noktalayan ve 2023'te Aston Martin'de yarışacak Fernando Alonso 30 milyon dolarla üçüncü, bir diğer Red Bull pilotu Sergio Perez 26 milyon dolarla dördüncü, Ferrari'den Charles Leclerc ise 23 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.



Haberde, listedeki ilk 10 ismin gelirinin 264 milyon doları bulduğu ve bu tutarın, 2021'deki tahminlerden yaklaşık yüzde 25 daha fazla olduğu belirtildi.

Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Formula 1'de 2023 sezonu, 5 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak. Sezon 26 Kasım'daki Abu Dabi Grand Prix'siyle sona erecek.

Yeni sezonda Formula 1'de 24 yarış yer alacak.

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23/11/2022 09:53