Formula 1 Haberleri | Williams, Latifi'nin yerine geçecek olan yeni ismi açıkladı

Takımdan ayrılacağı daha önce duyurulan Nicholas Latifi'den boşalan koltuğa 21 yaşındaki Sargeant oturacak.

Williams'tan yapılan açıklamaya göre, Alex Albon'un 2023 sezonundaki takım arkadaşı, Formula 2'de yılın çaylak sürücüsü seçilen Sargeant olacak.

2020 Formula 3 Şampiyonası'nı 3. sırada tamamlayan Sargeant, 2022'de ilk kez katıldığı ve 2 yarış kazandığı Formula 2 Şampiyonası'nda ise 4. olmuştu.

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22/11/2022 09:56