Formula 1 Haberleri | Williams, Latifi'nin yerine geçecek olan yeni ismi açıkladı

Formula 1 takımlarından Williams, ABD'li pilot Logan Sargeant ile gelecek sezon için anlaştıklarını açıkladı.

ads ads ads ads
22/11/2022

ads
Formula 1 Haberleri | Williams, Latifi'nin yerine geçecek olan yeni ismi açıkladı

Takımdan ayrılacağı daha önce duyurulan Nicholas Latifi'den boşalan koltuğa 21 yaşındaki Sargeant oturacak.

Williams'tan yapılan açıklamaya göre, Alex Albon'un 2023 sezonundaki takım arkadaşı, Formula 2'de yılın çaylak sürücüsü seçilen Sargeant olacak.

2020 Formula 3 Şampiyonası'nı 3. sırada tamamlayan Sargeant, 2022'de ilk kez katıldığı ve 2 yarış kazandığı Formula 2 Şampiyonası'nda ise 4. olmuştu.

22/11/2022 09:56
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Formula 1, Williams, Latifi, abd,
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.