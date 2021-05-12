Formula 1 İstanbul yarışı iptal edildi

11-13 Haziran tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan Formula Türkiye Grand Prix'si iptal edildi.

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12/05/2021

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Formula 1 İstanbul yarışı iptal edildi

Formula 1'in Türkiye'deki yayıncı kuruluşu S Sport, 11-13 Haziran tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan Türkiye yarışının iptal edildiğini açıkladı.

Formula 1'de Kanada yarışlarının yerine bu sene Türkiye takvime dahil edilmişti.

İstanbul'a geri dönmesi planlanan yarışlar Intercity İstanbul Park’ın Formula 1TM yönetimiyle gerçekleştirdiği anlaşmanın ardından, 11-12-13 Haziran’da yapılacaktı.

 

12/05/2021 11:54
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TAGS: Formula 1
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