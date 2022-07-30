Formula 1 Macaristan Grand Prix'sinde Pole pozisyonu George Russell'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağında Macaristan Grand Prix'inde Pole pozisyonu George Russell'ın. Mercedes Petronas takımının Britanyalı pilotu 01.17.377'lik derecesi ile pole sıralama turlarını lider tamamladı..

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Macaristan Grand Prix'sinde "Pole" pozisyonunu, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell kazandı.

Başkent Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında 1 dakika 17.377 saniyeyle en iyi dereceye imza atan Russell, kariyerinde ilk kez "Pole" pozisyonunun sahibi oldu.

Ferrari pilotlarından İspanyol Carlos Sainz, Russell'ın 0.044 saniye arkasında ikinciliği, takım arkadaşı Charles Leclerc de 0.190 saniye farkla üçüncülüğü elde etti.

70 tur üzerinden gerçekleştirilecek Macaristan Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

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30/07/2022 21:32