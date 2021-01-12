Formula 1 takvimi, sezon başlamadan değişti

Formula 1, henüz sezon başlamadan Avustralya ve Çin grand prixlerinin planlanandan daha ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. 2021 programına İtalya'daki Imola pisti de eklendi.

F1, 2021 programını geçen kasım ayında duyurmuştu, ancak Koronavirüs pandemisi nedeniyle şimdiden değişiklik yapılması gerekti.

Sezonun normalde 21 Mart'ta Melbourne'da gerçekleşecek Avustralya Grand Prix ile açılması bekleniyordu. Avustralya'nın uyguladığı seyahat yasağının bu tarihlerde süreceği gerekçesiyle yarışın 2021'in Kasım ayına ertelendiği duyuruldu.

Çin Gran Prix'nin organizatörlerinin hafta sonunda tarih değişikliği talep ettiği belirtilmişti.

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12/01/2021 13:51