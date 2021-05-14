Formula 1 Türkiye GP'si iptal edildi

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14/05/2021

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Formula 1 Türkiye GP'si iptal edildi

11-13 Haziran tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan Formula Türkiye Grand Prix’si iptal edildi.

Formula 1, "Seyahat kısıtlamaları nedeniyle Haziran ayında Türkiye'deki yarışı gerçekleştirmemiz maalesef mümkün değil" diyerek Türkiye GP'sinin iptal edildiğini açıkladı

Türkiye, Kanada Grand Prix'sinin iptal edilmesinin ardından Formula 1 takvimine sonradan dahil olmuştu.

Yarışın 13 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanıyordu, ancak ülkede artan Covid-19 vakalarıyla beraber İngiltere, Türkiye'yi "kırmızı listeye" aldı.

14/05/2021 17:17
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