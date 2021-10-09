Formula 1'de 3. antrenman turu sonunda günün en hızlısı Pierre Gasly

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman turları tamamlandı.

Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliğinde 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve bir saat süren son antrenman seansında en iyi dereceyi, AlphaTauri pilotu Pierre Gasly yaptı.

Cuma günü yapılan ilk iki antrenman seansının aksine yağışlı hava ve ıslak zemin nedeniyle pilotlar 8. dakikadan itibaren piste çıkmaya başladı. Yağmur lastiklerini takan AlphaTauri pilotları Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda keşif turlarıyla pisti ilk turlayan pilotlar oldu.

Toplam 19 tur atan Fransız pilot Gasly, 1.30.447'lik zamanıyla son antrenman turunun en iyi derecesini elde etti.

Dünkü antrenman seanslarında istediği performansı yakalayamayan Red Bull, takım patronu Christian Horner'ın otomobili iyileştirmek için geceyi garajda geçireceklerini açıklamasının ardından son seansta ilk üçe girdi.

Red Bull'un şampiyonluk mücadelesi veren pilotu Max Verstappen, 11 tur attığı seansı 1.30.611'lik zamanıyla ikinci sırada tamamladı.

Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez ise 1.30.684 ile üçüncü en hızlı isim oldu.

HAMILTON, SADECE 5 TUR ATTI

İlk iki seansın lideri Hamilton, sadece 5 tur attığı son seansta 1.33.636'lık derecesiyle 18. sırada yer aldı.

Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas, 1.31.996 ile 9. sırada kaldı.

Ferrari pilotlarından İspanyol Carlos Sainz, 1.31.262'lik zamanıyla 4, dün kendisine üst sıralarda yer bulan Charles Leclerc de 1.31.543'lük süresiyle 5'inciliği elde etti.

ISLAK ZEMİN KONTROLÜ ZORLAŞTIRDI

Pilotlar, son antrenman seansında ıslak zemin nedeniyle araçlarını kontrol etmekte zorlandı.

Red Bull'dan Max Verstappen, Aston Martin'den Sebastian Vettel, Ferrari'den Charles Leclerc ve Haas'tan Nikita Mazepin, farklı virajlarda tam spin attıktan sonra tura kaldıkları yerden devam etti.

İKİ FARKLI LASTİK TERCİHİ

Antrenman seansına ilk çıkan pilotlar mavi şeritli yağmur lastiklerini tercih ederken, 20 dakikalık bölümün ardından yağmurun da durmasıyla tüm pilotlar yeşil şeritli ıslak zemin lastiklerine geçiş yaptı.

Yağmur lastikleri 300 kilometre hızla giden bir F1 otomobilinde 80 litre su tahliyesi sağlarken, ıslak zemin lastiklerinde bu rakam 30 litreye düşüyor.

RUSSELL ÇAKIL HAVUZUNDAN ÇIKAMADI

İkinci virajda aracının kontrolünü kaybeden ve çakıl havuzuna sürüklenen Williams'ın Büyük Britanyalı pilotu George Russell, yeniden hareket edemeyince kırmızı bayraklarla seans durduruldu.

Russell'ın aracı çekici vasıtasıyla padok alanına götürülürken, pistteki tüm pilotlar garaja döndü. Yaklaşık dört dakika sonra antrenman seansı yeniden başladı.

ÜÇÜNCÜ ANTRENMAN SEANSI SONUÇLARI

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman seansında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:

Sürücü Takım Süre Fark 1 Pierre Gasly AlphaTauri 1.30.447 2 Max Verstappen Red Bull 1.30.611 +0.164 3 Sergio Perez Red Bull 1.30.684 +0.237 4 Carlos Sainz Ferrari 1.31.262 +0.815 5 Charles Leclerc Ferrari 1.31.543 +1.096 6 Fernando Alonso Alpine 1.31.545 +1.098 7 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1.31.572 +1.125 8 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1.31.981 +1.534 9 Valtteri Bottas Mercedes 1.31.996 +1.549 10 Esteban Ocon Alpine 1.32.089 +1.642 11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1.32.097 +1.650 12 Sebastian Vettel Aston Martin 1.32.111 +1.664 13 Mick Schumacher Haas 1.32.228 +1.781 14 Daniel Ricciardo McLaren 1.32.270 +1.823 15 Lando Norris McLaren 1.32.314 +1.867 16 Lance Stroll Aston Martin 1.33.348 +2.901 17 Nikita Mazepin Haas 1.33.425 +2.978 18 Lewis Hamilton Mercedes 1.33.636 +3.189 19 Nicholas Latifi Williams 1.35.681 +5.234 20 George Russell Williams

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09/10/2021 14:20