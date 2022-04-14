Formula 1'de Ferrari fırtınası

Formula 1'de 2022 sezonu müthiş bir çekişmeye sahne oluyor. Yeni kuralların hayata geçtiği 2022 sezonunda artık güç dengeleri yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

2014'te başlayan turbo hibrit dönemine damga vuran Mercedes'in, bütçe sınırı ve aerodinamik gelişim kısıtlamaları gibi kuralların hayata geçmesi sonucu neler yapacağı merakla bekleniyordu.

Ferrari'nin tüm kaynaklarını 2022 sezonuna aktarması neticesinde, 2021'de Mercedes ve Red Bull'un oldukça gerisinde bir performans sergilemişti.

Kış testlerinde güçlü olduğu gözlenen "kırmızılar", hep temkinli açıklamalar yaptı. Yeni sezonun başlamasıyla gerçekler ortaya çıkmaya başladı

Ferrari hem hızlı, hem de dayanıklı bir alt yapı kurmuş durumda. F1-75 lansman versiyonuyla hızlı olmasının yanında lastiklerini de pist şartlarına iyi adapte ediyor.

Spor otoriteleri, Ferrari'nin 2022 motorunun henüz maksimum güçte kullanılmadığını aracın dayanıklılığından emin olundukça "kırmızılar"ın daha da hızlanacağını düşünüyor.

Ferrari'de bir diğer olumlu gelişme takımın Monacolu pilotu Charles Leclerc'in gösterdiği performans. Bu sezonki 3 yarışın 2'sini kazanan Leclerc, sadece Suudi Arabistan'da galibiyeti Max Verstappen'e kaptırdı. Leclerc Avustralya yarışında pole pozisyonu, galibiyet ve en hızlı tur ile grand slam yapmayı başlardı.

Şampiyonanın ilk 3 yarışının ardından Leclerc 71 puanla pilotlar klasmanında lider durumda bulunuyor. Monacolu pilotu, 37 puanla Mercedes'ten George Russell, 33 puanla Ferrari'nin bir diğer pilotu Carlos Sainz takip ediyor.

Leclerc'in şampiyonluktaki rakiplerinden Lewis Hamilton 28, Verstappen ise 25 puana sahip.

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14/04/2022 09:53