Formula 1'de Fransa Grand Prix'sini zorlaştıran engel: Yüksek sıcaklık

Formula 1 dünyası sezonun 12. yarışına odaklandı. Ferrari, son iki yarışta podyumun zirvesinde yer alırken, gözler şampiyona lideri Max Verstappen ve Sergio Perez'de olacak.



Fransa Grand Prix'si öncesi Red Bull'un sıralama turları ve sprint yarışındaki hızı onlara Avusturya'da avantaj sağlarken, yarış sırasında lastik aşınmaları takımda endişe kaynağı oldu.

Fransa'da hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte, F1-75 ile sıcak koşullarda lastiklerini daha iyi kullanan Ferrari'yi bir adım öne taşıyabilir.

- Pirelli'nin lastik tercihleri



Pirelli, yarışa daha sert bileşenli ürün yelpazesi getirecek. İtalyan lastik üreticisi, C3, C4 ve C5 hamurlarını getirdikleri Avusturya'nın aksine, C2, C3 ve C4 hamurlarını getirmeyi tercih etti.

- Max Verstappen ne söyledi?



Bu tercih Red Bull'un bazı endişelerini karşılan son dünya şampiyonu Verstappen, temkinli konuştu.



Hollandalı sürücü hafta sonu öncesinde yaptığı açıklamada, "Geçen yıl Fransa'da takım olarak iyi bir sonuç aldık. Pistte turun sonuna doğru çok sayıda teknik ve yüksek hızlı viraj var. Bu nedenle lastiklere dikkat etmek önemli olacak. Çok sıcak bir hafta sonu olacak. Avusturya'daki performansımızı geliştirebileceğimiz ve son sonuçlarımızdan ders çıkarabileceğimiz yarış haftasını sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.



Sergio Perez ise Monaco'da aldığı galibiyetin ardından Kanada ve Avusturya'da kötü noktaladı ve sürücüler sıralamasında üçüncü sıraya geriledi. Meksikalı sürücü, "Hala pilotlar sıralaması için mücadele ediyorum. Bu yüzden kişisel olarak daha fazla puan kaybetmemek önemli. Geçen yıl Fransa'da ikinci podyumumu elde etmiştim ve bunu tekrarlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.



Kağıt üzerinde avantajlı görülebilecek Ferrari, Red Bull'u 56 puan geriden takip ediyor.



İtalyan takımı, sezonun daha sıcak yarışlarında bir dizi motor arızası yaşadı ve Kırmızılar'ın iyi bir sonuç elde etme şansını zorlaştırabilir.



- Hava sıcaklığı için uyarı



İspanya, Portekiz ve Fransa'da sıcaklık nedeniyle alarm durumları yükseltilirken, yetkililer halka uyarılarda bulunuyor.



Fransa'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bretagne ve Occitanie bölgelerinde mesai sırasındaki iki can kaybının aşırı sıcaklarla bağlantılı olabileceği ifade edildi.



- Formula 1 Fransa Grand Prix ne zaman?



Circuit Paul Ricard pistindeki Formula 1 Fransa Grand Prix'si 24 Temmuz Pazar günü koşulacak. Yarış TSİ 16.00'da başlayacak.



- Formula 1 pilotlar ve takımlar puan durumu



Avusturya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:



Pilotlar



1. Max Verstappen: 208 puan

2. Charles Leclerc: 170

3. Sergio Perez: 151

4. Carlos Sainz: 133

5. George Russell: 128



Takımlar



1. Red Bull: 359

2. Ferrari: 303

3. Mercedes: 237

4. McLaren: 81

5. Alpine: 81

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22/07/2022 10:14