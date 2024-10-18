Formula 1'de karar: Yeni sezonda puan sisteminde değişiklik

Formula 1'de 2025 sezonuyla birlikte yarışlarda en hızlı turu atan sürücüye verilen ekstra puan kuralının kaldırılacağı açıklandı.

Formula 1'de 2024 sezonunun son bölümüne girilirken gelecek sezon için yapılan değişikliklerden bazıları duyuruldu.



Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), gelecek sezon itibariyle yarışlarda en hızlı turu atan sürücüye verilen esktra puanın iptal edileceğini açıkladı.



2019'da ilk kez uygulanmaya başlayan kuralda yarışı ilk 10'da bitiren pilotlardan biri en hızlı turu atması halinde ekstra 1 puanının sahibi oluyordu.



Öte yandan serbest antrenmanlarda takımların genç sürücüleri en az 1 kez piste çıkarma kuralı ikiye yükseltildi.

SIRADAKİ DURAK ABD

Formula 1'de sezon bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde devam edecek.



Sezonun son 6 yarışına girilirken Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada yer alıyor. Son 3 sezonun şampiyonunu 52 puan geriden McLaren'den Lando Norris takip ediyor.



Austin'in ev sahipliğindeki Formula 1 ABD Grand Prix'sinin ilk antrenman turları ve sprint sıralaması bugün, sprint yarışı ise yarın yapılacak.

Cumartesi gecesi gerçekleşecek sıralama turlarının ardından ABD Grand Prix'si 20 Ekim Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak.