Formula 1'de olaylı yarış! Sainz kaza yaptı, pilotlar facianın eşiğinden döndü

Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde ilginç anlar yaşandı. Yoğun yağışın engel olduğu yarışta Carlos Sainz kaza yaptı. Araçlar pistteyken çekicinin piste çıkmasına pilotlar büyük tepki gösterdi.

Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde yaşanan olaylar yarışın önüne geçti. Yarışta facianın da eşiğinden dönüldü.

TSİ 08.00'de başlayan yarış, sağanak yağmur altında sürerken henüz ilk turda Ferrari pilotu Carlos Sainz kaza yaptı. Sainz yarış dışı kalırken Williams pilotu Albon da motor arızası nedeniyle yarışı bıraktı. İlk turda Sebastien Vettel ve Guanyu Zhou ise spin atarak sıra kaybı yaşadı.

Carlos Sainz'ın kazasının ardından güvenlik aracı piste girdi. Yarış devam ederken güvenlik aracının geçişi sırasında pilotlar konvoy oluşturmaya başladı. Pierre Gasly büyük bir tehlike atlattı. Sainz'ın aracını çekmek için piste çıkan traktör forklift yarış için tehlike arz etti. Pilotlar da çekiciye öfkeyle tepki gösterdi.

Gasly'nin telsizden, "Bu ne saçmalık! Ölebilirdim" dediği duyulurken Ferrari pilotu Charles Leclerc ise "Bu traktör de neyin nesi?!" şeklinde tepki gösterdi. Lando Norris ise yarış sırasında attığı bir Tweet ile duruma tepki gösterdi. Norris, "Yıllar önce aynı durumda bir can kaybettik. Yarışmak istiyoruz ama bu kabul edilemez" dedi.

Marussia piotu Jules Bianchi, 2014 yılında Suzuka'da yapılan Japonya Grand Prix'sinde başka bir aracı dışarı almak için pist kenarında bulunan traktör forklifte çarpmış ve hayatını kaybetmişti.

Japonya GP'de yağış nedeniyle ara verilen yarış, TSİ 10.15'te yeniden başladı.

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09/10/2022 14:54